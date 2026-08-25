MasterChef 24/7: El secreto del Chef Edgar Núñez para una salsa de chile en nogada perfecta (VIDEO)

Este martes, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase con el “Maestro del fuego”, Edgar Núñez. Entre las preparaciones, el Chef hizo una salsa con nuez de castilla, la cual se utiliza para bañar los chiles en nogada. En ese sentido, el experto culinario reveló un secreto para que esta mezcla sea perfecta, y tiene que ver con su consistencia, ya que le explicó a los participantes que no debe quedar aguada.