El actor Rafael Amaya reaparece en las redes sociales y aclara que está “En total sobriedad”.

El actor mexicano confirmó que ‘tocó fondo’ hace unos años, pero ahora su vida es otra y por fortuna está limpio y no como se ha dicho desde hace algunos días.

Luego del video en el que presuntamente Rafael Amaya tuvo un ataque psicótico derivado del uso de sustancias ilegales, el actor reapareció en redes sociales en un video en vivo junto a Roberto Tapia.

Durante los 20 minutos que duró el enlace, el actor de la pantalla chica se mostró de buen humor y aseguró que todo está bien: “La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo otra vez, me siento muy contento”

Amaya aceptó que había tocado fondo y aprovechó para agradecerle a Tapia todo su apoyo en los momentos complicados.

Ante las preguntas de sus fans sobre sus adicciones, indicó: “Estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”.

El actor confesó entre bromas que está soltero e invitó a sus fans a que le enviaran solicitudes: “Ocupo novia, estoy soltero”.

Amaya, confesó que estaba viviendo un momento histórico en su vida, pues además de que era su primer en vivo, se trataba de un renacer: “Es la primera vez que hago una aparición, es un momento histórico en mi vida, un parteaguas, le agradezco a mi compadre y a mi equipo”.

Rafael Amaya detalló que vienen muchos proyectos profesionales, uno de ellos podría ser la octava temporada de una popular serie que protagonizó y lo llevó al éxito, también dio a conocer que junto a Roberto Tapia ofrecerán próximamente presentaciones de “Los compadres” en varias ciudades de Estados Unidos.

Cabe resaltar que en meses anteriores y luego de una larga ausencia, Rafael Amaya indicó en entrevista con una popular revista de circulación en EE.UU. que lo perdió todo cuando se sumergió en el mundo de los vicios y los excesos.

“Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber”, aseguró el actor que interpretó a Aurelio Casillas.

Amaya indicó que Roberto Tapia, lo ayudó internándolo en la clínica de Julio César Chávez.

“Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cargando con el manto oscuro de la drogadicción”, aseguró en ese momento.

