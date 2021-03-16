Mientras Julio César Chávez teme que Rafael Amaya recaiga en las drogas, éste anuncia su regreso a los escenarios.

Hace un par de días el boxeador Julio César Chávez reveló a un medio de entretenimiento en Estados Unidos que Rafael Amaya luchó con todo para poder salir del mundo de las drogas que lo llevó a perder no solo su trabajo, sino la confianza de amigos y familiares.

Si bien el ex púgil reconoce la labor de Amaya para desintoxicar su cuerpo, también ha dejado ver su preocupación por el actor ya que ha dejado de asistir a las pláticas posteriores a su salida del centro de integración ‘Baja del Sol’.

“Desafortunadamente Rafael Amaya no ha vuelto a sus pláticas, entonces si recae que (no) diga por qué recayó ¿me entiendes?”, comentó el deportista.

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Chávez reconoció en aquella entrevista que muchos rehabilitados creen que las pláticas no sirven de mucho una vez que alcanzan la libertad, pero él considera que las charlas también forman parte de la rehabilitación y quien no las lleva a cabo suele recaer.

“Muchos salen y dicen ‘ya no ocupo, no necesito ir a una junta de recuperación’, pero al final dicen ¿no sé por qué recaí?”, dijo.

Mientras Julio César Chávez teme que Rafael Amaya recaiga en el mundo de las drogas, éste anunció entre bombos y platillos su regreso al mundo del espectáculo.

El actor sorprendió a sus seguidores al anunciar un tour al lado de su compadre Roberto Tapia con quien aparece tomado de la mano, como señal de fraternidad.

La publicidad con la que se anunció su regreso dice: “Tour los compadres, próximamente en tu ciudad”.

La gira, a decir de Tapia, empezará en abril de este año y Rafael solo se limitó a decir “Arre compadre”.

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