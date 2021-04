Estas son las reglas extremas que existen en el matrimonio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Te contamos los detalles.

Para que un matrimonio funcione, debe haber ciertas reglas, aquí te presentamos las de estos famosos.

En estos tiempos, tener un matrimonio sólido, estable, maduro y duradero, ¡es muy complicado! Y si eres el medio del espectáculo se vuelve aún más difícil. Pero para Biby Gaytán y Eduardo Capetillo parece que no lo es, pues es uno de los matrimonios más estables que conocemos. ¿Cuál es su secreto después de 28 años de casados? Una que otra regla que establecieron desde un inicio, ¡te contamos los detalles! Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Estas son las reglas del matrimonio de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Obvio ser transparentes, no ocultarse nada, ¡ser sinceros en todo momento! En una entrevista, el actor compartió sus secretos: “Es algo completamente opuesto a un secreto, es transparencia. La fuerza más poderosa que existe en el universo es el amor, esa es tan grande y poderosa que los científicos no la han podido medir”.

Ambos tienen un acuerdo, cuando conocen a una persona que no es del círculo de amigos o del núcleo familiar, no pueden hablar más de 10 minutos con un desconocido, Bibi Gaytán no puede sostener una conversación por más de diez minutos con ni hombre ni mujer, porque quieren mantener ese núcleo cerrado.

Otra regla que tienen es que siempre que están conviviendo deben estar juntos, si se va uno, se van todos. ¡Wow!

Además, en su familia, cuando va una mujer al baño, todos deben ir a cuidarla.

Al parecer todos son muy unidos ¿sus reglas son raras o extremas? ¡No lo sabemos! Cada pareja y familia se maneja de manera distinta, pero a ellos les han funcionado esas reglas para continuar felices y vivir en paz.

