FOTOS | Consuelo Duval confesó que tuvo problemas muy fuertes de alcoholismo. Te contamos los detalles.

Consuelo Duval tuvo problemas con el alcohol y contó cómo lo superó.

Consuelo Duval tuvo serios problemas de alcoholismo.

Sin duda, Consuelo Duval es una de las actrices y comediantes que más unida ha sido durante toda su carrera con el público. Siempre ha hablado con honestidad, no se ha guardado nada, ¡y esta vez no fue la excepción! Pues confesó que pasó por una situación muy fuerte hace tiempo, una situación en la que tocó fondo, y de la cual le costó mucho trabajo salir ¡el alcoholismo!

En una emisión de su programa, Consuelo Duval le contó a sus compañeras que hace dos años vivió un problema muy fuerte de alcoholismo. Confesó que desahogaba sus problemas en el alcohol después de que a su padre le detectaran cáncer. ¡Era una forma de salida a su dolor!

“No sé en qué momento el alcohol fue mi compañerito de banca y creo que sí lo tengo claro, fue cuando me enteré del cáncer de mi papá, luego de mi hermana y dije: ‘Esto no lo vivo sobria’”. Dijo Consuelo.

Afortunadamente se dio cuenta a tiempo y logró salir de ello. “Me enganché muy cabr$% con el alcohol y llegó un momento en el que un día me desperté, hace como dos años y dije: ‘No quiero esto nunca más’, sentía que yo no era yo si no tenía dos o tres copas de tequila... Me levantaba angustiada pensando: '¿Qué hice ayer?’ y es la sensación más espantosa de tener en la vida. Un día me dormí y le dije a Diosito: ‘No permitas que esto vuelva a pasar’”. Confesó la actriz.

Después de llegar hasta ese punto, decidió que no más y hasta el momento, no toma casi nada: “Algo pasó y ahorita digo con todo el amor de mi vida que no me entra el alcohol. No es que le tenga tirria y ya no bebas, pero ya no me entra. Sí me tomó una, pero ya no quiero volver a ser esa Consuelo que fui. Mientras todo lo malo estaba pasando en mi vida yo traía una fiesta”.

Sin duda Consuelo Duval es un ejemplo de que si te lo propones, lo logras.

