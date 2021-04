Frida Sofía le responde a través de las redes sociales a Alejandra Guzmán: “Sabes perfecto quién es él”.

La nieta de Silvia Pinal lamenta que la tachen de ‘loca’ y que no se dé cuenta de la clase de padre que es Enrique Guzmán.

La comunicación que Alejandra Guzmán esperaba tener con su hija Frida Sofía después de haber publicado un video en sus redes sociales era en privado, sin embargo, la joven ha preferido hacer del dominio público lo que piensa de que su madre saliera en defensa de Enrique Guzmán, a quien acusa de haberla ‘manoseado’ desde que tenía cinco años.

“Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir que eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quien es él. Sabes que violaba y que le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti, en todos los sentidos, y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad”, escribió Frida Sofía después de que su madre reveló que está dispuesta a ‘meter las manos al fuego’ por su papá.

La joven, quien ha dado respuesta a los integrantes de la dinastía Guzmán que aseguran que necesita ayuda psicológica, dijo que tras su revelación se rompe la cadena del silencio que han preferido guardar bajo llave.

“Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the true will et you free (la verdad te hará libre). Yo me quero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un fututo no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara”, escribió.

En la misma carta Frida Sofía asegura sentirse orgullosa de haber dado a conocer los abusos que sufrió desde que era una niña y que le han lastimado desde hace años: “Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tu todavía no estás lista para hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de (saber) quién es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos”.

Frida Sofía terminó su texto lamentando que su familia la ‘tiren de loca’ y que liguen sus declaraciones con un problema mental e hizo una petición a las familias que enfrentan un momento como el de ella, de abuso, que crean en sus hijos.

“Por más que me tires de loca como lo hacen tantos familiares de víctimas, que su única respuesta es ‘tiene problemas mentales’. Hoy espero que las familias despierten y les crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas.

Estas fueron las palabras que llevaron a Frida Sofía a escribir un duro mensaje a su madre: “Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella, sin la necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. A todos los medios les pido que comprendan que esto es un asunto familiar, un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre, gracias a todos y por favor Frida, acércate”, dijo la cantante.

