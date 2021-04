“Nunca la he tocado con mis manos”: Enrique Guzmán se defiende de las acusaciones de abuso de Frida Sofía.

Con lágrimas en los ojos el padre de Alejandra Guzmán juró por lo más preciado que tiene, sus hijos, que jamás ha tocado a su nieta.

El nombre de Enrique Guzmán se volvió tendencia en las redes sociales después de que su nieta Frida Sofía asegurara que abusó de ella desde que tenía cinco años.

“Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo… me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco (años)", fueron las palabras que la polémica hija de Alejandra Guzmán dio a Gustavo Adolfo.

Como era de esperarse, las declaraciones de Frida Sofía de inmediato llegaron a oídos del cantante del rock, quien a través de sus redes sociales puso en duda la salud mental de su nieta, mientras que Luis Enrique Guzmán salió en defensa de su padre.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán: crónica de una reconciliación ¿imposible de lograr?

“Mi padre es incapaz y todos sus hijos que lo conocemos perfectamente sabemos cómo es mi papá y quién es mi papá, Frida ni siquiera lo conoce bien, Frida vive de un rollo mediático”, dijo en entrevista con Flor Rubio.

Asimismo, señaló que las declaraciones de Frida movieron a toda la familia, no sólo a Enrique Guzmán: “Ahora resulta que mi papá es un pederasta y que abusaba de las niñas desde que tenía 5 años. La gente que conoce a mi papá sabe qué clase de caballero es. Nos están cayendo como una bomba las declaraciones de Fridita”.

Enrique Guzmán niega haber tocado a su nieta

Tras las declaraciones de Frida Sofía, Don Enrique Guzmán asistió al programa Ventaneando donde negó rotundamente las declaraciones de su nieta, a quien aseguró nunca ha buscado con sus manos.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía remecen las redes sociales después de su primera demostración de amor tras meses de peleas, pero no todo fue miel sobre hojuelas.

“No le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera, no la he podido más que ver su cara y verla crecer, es lo único que conozco de ella, no la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano, ni darle un eso en un cachete, hace mucho que no la veo, hace mucho que no sé quién es. No la he sentido nunca, nunca le he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más, no he podido tocar nunca a esa niña, en mi vida, juro por mis hijos, no he podido hacerlo, no soy capaz, no tengo manos para tocar a una niña”, dijo entre lágrimas.

Enrique Guzmán señaló que habló con su hija Alejandra sobre el tema: “Lo que pudo detonar esto (las acusaciones) es que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco… el departamento en el que vive Frida se lo compró Alejandra, ella se compró otro abajo, y no lo vive para evitar (cercanía) Hace poco le retiró los gastos económicos”.

Frida Sofía reveló por qué rompió toda comunicación con la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

El cantante mexicano reveló que puede ser que la falta de apoyo podría estar moviendo a Frida Sofía a buscar dinero por parte de alguna televisora: “Se ensarta para sacar dinero…”

Enrique Guzmán dijo que no piensa acercarse a Frida Sofía porque ésta puede pensar que puede ser con algún interés y no está dispuesto a seguir en el ojo del huracán.

El padre de Alejandra Guzmán lamentó la situación que vive su nieta: “La desgracia es que ella (Frida) se cree estas cosas y cree que son cierta. Parece que algo en su cabeza le dice que se las crea”.

Lo que sí desea Don Enrique Guzmán es que su hija Alejandra llame a su hija y busque una reconciliación para que su familia vuelva a ser la de antes.

Entérate en fotos: Frida Sofía respondió a las polémicas declaraciones de su abuelo, Enrique Guzmán.