Niurka arremete contra Frida Sofía y ella le contesta: ¿Y si tu hija te dijera lo mismo? ¿Bailas?

La hija de Alejandra Guzmán lamentó que la cubana se haya metido en un tema que no le involucra: “Esta vieja, para que vean, sí busca fama a costa de quien sea”.

Toda una revolución causaron las polémicas declaraciones que hizo Frida Sofía, quien confesó asuntos muy fuertes de su familia, entre ellas, que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella desde que era una niña, así como también lo hicieron exparejas de su mamá.

A raíz de la entrevista en la que habló una de las integrantes más jóvenes de la dinastía Pinal, surgieron voces a favor y en contra de ella, y una de ellas fue Niurka Marcos quien al ser cuestionada sobre las acusaciones que Frida Sofía hizo contra su abuelo Enrique Guzmán, pidió a la influencer que guarde silencio y: “Deje de hablar tanta porquería públicamente”.

“Nunca la he tocado con mis manos”: Enrique Guzmán se defiende de las acusaciones de abuso de Frida Sofía.

“Muy mal niñita, Frida, muy mal de estar ventilado tanta m***a a la opinión pública. Siéntese con su madre y deje de hablar tanta porquería públicamente”, declaró la vedette al programa Sale el sol.

De acuerdo con la cubana, los problemas familiares se deben arreglar en privado.

“Por la vía que lo está haciendo, niña, no lo va a resolver y no va a lograr desprestigiar. Ahora, ese año cuando estuvo contentita, ¿Por qué no se acordó que según se la cachondeó? O sea, está como la gata Melchora: si se la met**, grita, y si se la sac**, llora”.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía remecen las redes sociales después de su primera demostración de amor tras meses de peleas, pero no todo fue miel sobre hojuelas.

Niurka también opinó sobre el video en el que Alejandra Guzmán defendió a su papá: “Me hizo humedecer mis ojos y tiene toda la razón, la parió. ¿Cómo crees que le va a desear el mal? Es madre y la adora, es su hija. Imagínate, la tiene entre la espada y la pared: su papá y su hija. Perdón, hablen en privado, deberían juntarse en privado a hablar. A Frida Sofía hay alguien que le tiene que agarrar la mano, sentarla y ponerle un hasta aquí".

Frida Sofía le respondió, muy a su estilo, a Niurka Marcos

Fiel a su costumbre, la hija de Alejandra Guzmán no se quedó callada y le respondió a Niurka por medio de sus redes sociales: “Esta vieja, para que vean, sí busca fama a costa de quien sea. Pobre, de corazón y moral”.

Frida Sofía reveló por qué rompió toda comunicación con la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

“Y que le quede claro que sus p****s ma***s de ‘brujería’ me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina que una piruja como tú jamás me podrá hacer daño”, agregó Frida Sofía.

“Estás ardida de que ya no hablan de ti, sólo te buscan para que opines tus pe** de** y reírse de ti, no contigo. Mamá Niur, ¿Y si tu hija te dijera lo mismo? ¿Qué p**o, wey? ¿Bailas?”, concluyó su mensaje la joven.

