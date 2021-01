Niurka Marcos revela cómo fue su primera experiencia con una mujer. Te contamos los detalles en FOTOS.

Nuestra querida Niurka es sin duda una de las personas que todos conocemos, que no tiene pelos en la lengua. ¡Dice y hace lo que piensa y lo que siente, no se queda con ganas de nada! Esta vez ventiló uno de los pasajes de su vida, ¡bastante calientes! Y es que tuvo una experiencia con una mujer, ¡y contó los detalles!

Recientemente dio una entrevista para un canal de YouTube y la cubana soltó la bomba, ¡¿por qué será que no nos sorprendió nadita?! Pues sí, ¡porque es Niurka! “La Mujer Escándalo”. Confesó que tuvo una experiencia íntima con otra mujer y dijo, “Una amiga me chupó la boca, no llegó a mayores porque estaba bien pe**, dije, no, pe** no, pero viví esa experiencia, me chupó la boca y dije ¡wow! ¿no será que tenía la cachondería activada?”

Fue cuestionada para saber quién era la persona con la que tuvo tal experiencia, primero negó que fuera una mujer famosa, aunque después confesó dijo que sí fue con una chica del espectáculo con la que vivió este encuentro; ¡qué fuerte! “Bueno, sí es del medio; me agarró de sorpresa, pero no voy a decir nada, primero porque no se dio, y segundo porque le tengo que pedir permiso”. ¡Uyyy, así qué chiste!

Después de que le siguieron insistiendo, Niurka dijo: “No vaya a ser, pobrecita ella, no tiene la culpa de que yo sea tan desinhibida, pero sí viví una experiencia lésbica y no me asustó, ni me desagradó”. ¡Ámonos!

Pues como dijo, no se dio, pero no se cerró a la posibilidad. No cabe duda que nuestra querida Niurka ha vivido y sabe de todo, ¡y le agradecemos que nos cuente! Como lo que confesó de Juan Osorio en Venga La Alegría, ¿se acuerdan? Que sí, todavía tienen intimidad, ¡claro, ella lo dijo en otras palabras! Pero sin nada de compromisos, de amigos. ¡Sí! ¿Y qué?

Nos pone muy felices que le vaya tan bien en todas las etapas de su vida. Como madre, como actriz, como bailarina y como emprendedora, ¡porque si no sabían, lanzó su línea de cubrebocas con sus frases más emblemáticas! ¡Te amamos, Niurka! Y te deseamos lo mejor siempre, lo mereces.