Juan Osorio se está recuperando del COVID 19. ¡Hasta se tuvo que despedir de sus hijos! En FOTOS te damos los detalles.

¿Juan Osorio está grave luego de dar positivo a COVID- 19? Contó los detalles de su estado de salud.

Este año ha sido muy complicado para todos en todo el mundo. Llegó una pandemia a llevarse a amigos, vecinos y familiares; a encerrarnos en nuestras casas, alejarnos de los nuestros y a cambiarnos la forma de ver la vida. Muchos han sido víctimas de este virus, ¡y muchos otros han logrado superarlo! Esta vez le dio a un personaje respetado y querido en el medio del espectáculo, Juan Osorio. ¿Cuál es su estado de salud? Te contamos los detalles...

El 16 de diciembre, Juan Osorio se unió a la lista de personalidades del medio que ha dado positivo a COVID-19. El virus lo ha mantenido grave pero estable. Gerardo Quiroz, socio de Juan, aseguró que Osorio pasó tres días con crisis respiratorias, pero personal médico logró estabilizar su salud. ¡Se sentía tan mal, que un día incluso se despidió de sus hijos! En entrevista, Juan Osorio dio más detalles sobre su salud. “Ahorita ya te puedo hablar, la pasé muy muy cañón, llevo 25 días pero estuve muy grave, hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos, ellos del otro lado de la puerta, Emilio... muy cañón, la vi muy fuerte porque se complicó la cosa, pero gracias a Dios y a los doctores, a la enfermera que me cuido y a mis hijos que me dieron mucha fortaleza aquí estoy, con las secuelas en los pulmones, el cansancio, dolor de cabeza, pero ahorita ya puedo platicar, los doctores ya me dieron permiso de levantarme”. Dijo Juan.

Osorio piensa que la vida le está dando una segunda oportunidad, en estos momentos continúa recuperándose, usando un tanque de oxígeno debido a las lesiones en los pulmones. No tiene idea de en dónde pudo haber agarrado el virus, ¡pero está muy contento de continuar con vida! Y aprendió a valorar muchas cosas.

¡Pronta recuperación, Juan Osorio!