"¡Gracias a ti, soy mejor que tú!”, ¿Indirecta? Alicia Villarreal soltó tremendo mensaje en Monterrey

Durante su reciente presentación en Monterrey, Alicia Villarreal aprovechó una falla de audio para enviar un contundente mensaje... ¿a Cruz Martínez?

Durante su presentación en Monterrey este fin de semana, Alicia Villarreal ‘paró' el concierto por una falla de audio y aprovechó para enviar un contundente mensaje que, al parecer, habría sido dirigido hacia su ex, Cruz Martínez.

