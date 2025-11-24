"¡Gracias a ti, soy mejor que tú!”, ¿Indirecta? Alicia Villarreal soltó tremendo mensaje en Monterrey
Durante su reciente presentación en Monterrey, Alicia Villarreal aprovechó una falla de audio para enviar un contundente mensaje... ¿a Cruz Martínez?
TV Azteca
Durante su presentación en Monterrey este fin de semana, Alicia Villarreal ‘paró' el concierto por una falla de audio y aprovechó para enviar un contundente mensaje que, al parecer, habría sido dirigido hacia su ex, Cruz Martínez.
Galerías y Notas Azteca UNO