Tras rumores de la muerte de Laura Bozzo, hija de la conductora DESMIENTE la información; esto dice el comunicado

Recientemente, el nombre de la comunicadora Laura Bozzo se ha colocado en el centro de los reflectores, esto después de que comenzara a circular en redes sociales la supuesta muerte de la conductora. No obstante, fue hasta hace un par de horas que su hija Alejandra de la Fuente salió a desmentir la información y que, al contrario de lo que se había reportado, su madre habría mostrado avances en su recuperación; sin embargo, se encuentra aún hospitalizada y bajo atención médica.

Ahora lee: Jesús Ochoa cae de 10 metros de altura y preocupa a sus fans durante una función teatral en Edomex: Esto se sabe de su estado de salud

¿Qué fue lo que dijo la hija de Laura Bozzo sobre el estado de salud de su madre tras los supuestos rumores de su fallecimiento?

Tras los supuestos rumores del fallecimiento de la conductora Laura Bozzo, su hija Alejandra de la Fuente salió desde su perfil personal de redes sociales a desmentir categóricamente las noticias sobre la muerte de su madre, esto desde una historia de Instagram, en donde además calificó la información como falsa y solicitó al público y a los medios de comunicación frenar con los rumores.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

A pesar de que dentro de la historia compartida por Alejandra, hija de la conductora, no se detalla su estado de salud, sí se menciona que la comunicadora de 75 años se encuentra ingresada dentro de un hospital de la Ciudad de México tras una cirugía de urgencia por una úlcera duodenal perforada y complicaciones respiratorias.

Hija de Laura Bozzo desmiente rumores de muerte: esto se sabe de la conductora|Alejandra de la Fuente Instagram

Además, se afirmó que, a pesar de que el proceso de recuperación tras la operación ha sido complicado, Laura Bozzo muestra señales de mejora ante las dificultades que el procedimiento médico y su edad representan. De la misma manera, Alejandra afirmó que su familia ha permanecido cerca de ella y solicitó respeto ante estos momentos delicados por los que atraviesan.

¿De qué fue operada Laura Bozzo?

El pasado 23 de octubre del 2026, Laura Bozzo fue operada de emergencia debido a una úlcera duodenal perforada en Acapulco, México, después de presentar fuertes dolores estomacales. Durante el procedimiento de emergencia se reveló que se buscó suturar la úlcera y realizar una limpieza de la cavidad abdominal.