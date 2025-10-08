inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

“Hubiera quedado mejor”, el hijo de ‘Chespirito’ reacciona al sketch de Bad Bunny en SNL

Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, reaccionó al sketch que hizo Bad Bunny en SNL y mostró su postura sobre la nueva serie de Florinda Meza.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, reaccionó al sketch que hizo Bad Bunny en SNL y mostró su postura sobre la nueva serie de Florinda Meza; al respecto, negó que le hubiera ofrecido disculpas y aseguró que no hay comunicación entre él y la actriz.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×