¡Impresionante trayectoria! Así fue homenajeado Memo Méndez Guiú por la SACM

Debido a su impresionante trayectoria, Memo Méndez Guiú, fue homenajeado por la SACM y, como se esperaba, la celebración estuvo engalanada por varias personalidades. Entre lo que llamó la atención, fue la interpretación de “Te quiero tanto, tanto” por Ari Borovoy y la esposa del homenajeado; cabe mencionar que Mariana Ochoa también asistió y dejó entrever que alguien le impidió cantar en el homenaje.