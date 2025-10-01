“Siento que estoy en una pesadilla”, Horacio Palencia abre el corazón y habla sobre el cáncer que padece su padre
En exclusiva, Horacio Palencia compartió cómo enfrenta el cáncer de hígado que le fue diagnosticado a su padre. Además contó que ha recibido mensajes de apoyo.
En exclusiva para Ventaneando, Horacio Palencia compartió cómo enfrenta el cáncer de hígado que le fue diagnosticado a su padre. Además de revelar que ha sido una situación inesperada y dolorosa, contó que varias personalidades del gremio le han enviado mensajes de apoyo.
