“Siento que estoy en una pesadilla”, Horacio Palencia abre el corazón y habla sobre el cáncer que padece su padre

En exclusiva, Horacio Palencia compartió cómo enfrenta el cáncer de hígado que le fue diagnosticado a su padre. Además contó que ha recibido mensajes de apoyo.

En exclusiva para Ventaneando, Horacio Palencia compartió cómo enfrenta el cáncer de hígado que le fue diagnosticado a su padre. Además de revelar que ha sido una situación inesperada y dolorosa, contó que varias personalidades del gremio le han enviado mensajes de apoyo.

