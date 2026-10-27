Exclusiva: abogados de Imelda Garza solicitan el ARRESTO de Maribel Guardia y Marco Chacón

Los abogados de Imelda Garza responden a Maribel Guardia, luego de que la actriz diera a conocer que renunció a cualquier tipo de convivencia con su nieto, debido a un posible “cuatro” por parte del equipo legal de su ex-nuera. La defensa de Imelda asegura que Maribel declinó un esquema de visitas supervisadas desde marzo de 2025 y la señalan de presentar una serie de acusaciones y demandas infundadas. Los abogados de Garza también solicitaron un arresto de 12 horas para Maribel Guardia y Marco Chacón, así como su abogado Alonso Beceiro, por hablar sobre el caso, pese a las medidas de protección obtenidas. No obstante, la petición fue denegada. Aquí los detalles.