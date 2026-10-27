Ventaneando | Programa completo 27 de octubre de 2026

Entérate de lo último del espectáculo en Ventaneando. Mira el programa completo de hoy, martes 27 de octubre, y no te pierdas lo más relevante en torno a la farándula mexicana. Tenemos exclusivas sobre Camila Fernández, Maribel Guardia e Imelda Garza, así como la visita al foro de Manuel Masalva, notas del día y más. ¡No esperes más y dale play!