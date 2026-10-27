Lluvia de celebridades: así se vivió la alfombra roja del Musical Tom Sawyer

Esta semana se estrenó el Musical Tom Sawyer y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en la alfombra roja. Al evento acudieron celebridades como Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Mauricio Islas, Édgar Vivar, Andrea Torre, Laura Zapata, Leticia Calderón y Arleth Terán, entre otros. ¡Así se vivió la red carpet!