Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Lluvia de celebridades: así se vivió la alfombra roja del Musical Tom Sawyer

Las cámaras de Ventaneando acudieron a la alfombra roja por el estreno del Musical Tom Sawyer. Aquí te compartimos todos los detalles.

Esta semana se estrenó el Musical Tom Sawyer y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en la alfombra roja. Al evento acudieron celebridades como Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Mauricio Islas, Édgar Vivar, Andrea Torre, Laura Zapata, Leticia Calderón y Arleth Terán, entre otros. ¡Así se vivió la red carpet!

Tags relacionados
Noticias del Día Ventaneando Espectáculos

Videos