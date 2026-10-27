“La gente me funa”; Yuri se niega a hablar sobre la familia Aguilar tras ataques en redes sociales
Yuri se niega a hablar del concierto semivacío de Leonardo Aguilar debido a los ataques que ha recibido en redes por defender a Ángela Aguilar.
Yuri prefirió no hablar sobre el concierto semivacío de Leonardo Aguilar, debido a los ataques que ha recibido en el pasado en redes sociales por defender a Ángela Aguilar. En cuanto a qué opina sobre la nueva serie no autorizada de Timbiriche, la artista reveló que no ha podido ver nada.