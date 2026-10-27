Manelyk enfurece por una falta de respeto en La Granja VIP y RENUNCIA a actividad (VIDEO)

Un invitado especial llegó a La Granja VIP Segunda Temporada y todos se emocionaron con los regalos que les llevó. Sin embargo, el ambiente se puso tenso cuando Manelyk se animó a contar por qué había elegido un peluche con disfraz de unicornio, pero de inmediato se dio cuenta de que no le estaban poniendo atención y todos hablaban al mismo tiempo, lo que la hizo enojar. Así que les reclamó que le faltaran al respeto de esa manera y se negó a seguir con la dinámica.