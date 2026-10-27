Jaime Camil regresa como Tronchatoro en “Matilda, El Musical”. La segunda temporada arranca a partir de este viernes, 30 de octubre. Mientras tanto, el actor nos cuenta sobre el cumpleaños de su hija Elena, quien recientemente se vio envuelta en un dilema al tener que escoger entre la actuación y el deporte. Jaime cerrará el año filmando una película junto a la actriz Gina Rodríguez. Aquí la entrevista completa.