Imelda Garza Tuñón lanza nuevas acusaciones y deja abierta la puerta a La Granja VIP 2

Durante una entrevista reciente, Imelda Garza Tuñón sorprendió al asegurar que vivió situaciones complicadas durante su relación con Julián Figueroa, además de respaldar las declaraciones de la cantante Aranza sobre un supuesto acercamiento del fallecido artista cuando ya tenía un compromiso sentimental. Sin embargo, otro de los temas que más llamó la atención fue su posible participación en La Granja VIP 2. Aunque evitó confirmar su ingreso al reality, respondió con cautela y una sonrisa al ser cuestionada sobre el programa, alimentando las especulaciones de que podría formar parte del elenco.