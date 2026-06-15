En Exclusiva: Melanie Carmona rompe el silencio tras rumores de embarazo
La hija de Arturo Carmona fue captada a su regreso de Las Vegas y respondió de manera contundente a las preguntas sobre su supuesto embarazo.
Luego de que Arturo Carmona sorprendiera al anunciar públicamente que se convertiría en abuelo, todas las miradas se dirigieron hacia su hija, Melanie Carmona. Sin embargo, la joven evitó confirmar o desmentir la noticia durante un encuentro con las cámaras de Ventaneando a su regreso de un viaje de Las Vegas.