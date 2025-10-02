Jesse y Joy revelan detalles de su documental, donde abordan temas complicados que vivieron con su papá
Jesse y Joy contaron los detalles del documental donde compartieron lo que vivieron al lado de su papá; Joy reconoce que su padre no tuvo un infancia sencilla.
Luego de su exitosa presentación en Auditorio Nacional, Jesse y Joy contaron los detalles del documental donde compartieron lo que vivieron al lado de su papá. Por su parte, Joy reconoce que su padre no tuvo un infancia sencilla y cuenta que ella está tratando de romper con patrones para buscar un mejor futuro para los suyos.
