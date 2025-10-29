¡Elenco de lujo en la fiesta mexicana! Jorge Ortiz de Pinedo revela detalles del evento de la Casa del Actor y habla de la ANDA

Jorge Ortiz de Pinedo, quien está organizando una fiesta mexicana para recaudar fondos para la Casa del Actor, nos visitó en el foro de Ventaneando y, nos contó los detalles del gran elenco que se hará presente en el magno evento. Además de revelar la suma que necesitan recaudar para sustentar los gastos de la Casa del Actor, detalló por qué la ANDA ya no se hace cargo de la Casa del Actor.