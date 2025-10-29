Cuacolandia recuerda a la influencer Elena Larrea en su ofrenda de Día de Muertos

Cuacolandia fue un santuario que durante mucho tiempo fue administrado y dirigido por Elena Larrea, una influencer que durante mucho tiempo se dio a conocer por ser una importante rescatista de caballos, que en varias ocasiones logró salvar a equinos y burros de situaciones de maltrato.

Lamentablemente, el 19 de marzo del 2024, falleció, dejando a todos los seguidores atónitos ante la terrible noticia, considerando que ella se había convertido en una importante activista. Es así que por el Día de Muertos, a la activista la siguen recordando en la ofrenda.

¿Colocaron a Elena Larrea en su ofrenda de Día de Muertos?

En estos últimos días, la cuenta oficial de Cuacolandia, mostraron la ofrenda que tenían lista para la celebración de Día de Muertos, donde podemos ver cada uno de los elementos, pero en la parte más alta vemos la fotografía de Elena Larrea, recordando con mucho cariño a la mujer que hizo posible todo el proyecto.

Incluso, dentro de las publicaciones, se hace la invitación a los usuarios para que puedan incorporar la foto de la influencer a sus ofrendas, siendo otra forma clara de seguirla recordando a ella y su importante labor dentro de la protección de los animales.

En el video más reciente, invitan al público a mostrar su ofrenda de Día de Muertos con la foto de Elena, enviando las fotos y videos a un correo específico, con la principal finalidad de hacer un homenaje colectivo para la activista mexicana.

¿Qué le pasó a Elena Larrea?

La muerte de Elena Larrea, el 19 de marzo del 2024, generó muchas dudas al respecto, puesto que todo el mundo pensaba que le había pasado algo terrible o que su fallecimiento había sido planeado, pero no fue así. Se sabe que antes de su muerte se había realizado una intervención estética.

Sin embargo, mediante un comunicado oficial, se mencionó que la influencer y dueña de Cuacolandia, murió por una trombosis pulmonar, ocasionada por un coágulo en los pulmones. Situación que muchos usuarios y seguidores lamentaron, debido a la importante labor que hacía la creadora de contenido al salvar a varios equinos.