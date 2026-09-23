¿Jesse & Joy se separaron por un pleito? La artista responde

A escasos días de confirmarse la separación de Jesse & Joy, Joy Huerta rompe el silencio y hace frente a la prensa. Según revela, fue su hermano quien decidió terminar con el proyecto; pero ¿esta decisión se produjo debido a un pleito? Así responde la artista… Por su lado, la esposa de Jesse emitió un comunicado en el que aseguró que la verdad siempre sale a la luz. Aquí los detalles.