Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Jesse & Joy se separaron por un pleito? La artista responde

Joy Huerta rompe en llanto al enfrentarse sola a la prensa tras la separación de Jesse & Joy, pero, ¿la ruptura se dio debido a un pleito? Así respondió.

A escasos días de confirmarse la separación de Jesse & Joy, Joy Huerta rompe el silencio y hace frente a la prensa. Según revela, fue su hermano quien decidió terminar con el proyecto; pero ¿esta decisión se produjo debido a un pleito? Así responde la artista… Por su lado, la esposa de Jesse emitió un comunicado en el que aseguró que la verdad siempre sale a la luz. Aquí los detalles.

Tags relacionados
Noticias del Día Ventaneando Espectáculos

Videos