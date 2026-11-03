“Estoy muy emocionada”; Karol G llega a México a bordo de un jet privado para sus próximos conciertos

¡Karol G ya está en México! La colombiana descendió de su jet privado en el aeropuerto de Toluca, lista para ofrecer conciertos en Monterrey, Nuevo León, y la Ciudad de México, como parte de la promoción de su nuevo álbum: “No me arrepiento de Sentir Tanto”. Las cámaras de Ventaneando captaron su llegada y aquí te compartimos las imágenes: “Estoy muy emocionada”; aseguró.