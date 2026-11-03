Bebeshita tacha de ACOMPLEJADA a Natalia Alcocer tras rivalidad por Pablo Montero en La Granja VIP (VIDEO)

Pablo Montero dejó a Bebeshita como Legado tras ser eliminado de La Granja VIP. Este movimiento tomó por sorpresa a muchos, pues no se imaginaron que el cantante buscaría desquitarse por el atropellado reencuentro que vivieron y que destapó la verdad del supuesto romance que vivieron en el pasado. Es por esto que Daniela Alexis piensa que la nominó por “ardido”, pero que Natalia Alcocer también influyó en la decisión, ya que sospecha que tiene complejos e inseguridades que salieron a relucir con esta rivalidad.