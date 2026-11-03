Exclusiva: Exclusiva: Carlos Rivera cierra las Fiestas de Octubre con broche de oro, previo a una importante cirugía

Tras 12 años alejado de las Fiestas de Octubre, Carlos Rivera regresa al escenario principal para cerrar el evento con broche de oro. El cantante estuvo acompañado de Cynthia Rodríguez, quien lució su avanzado embarazo en primera fila. El encargado de abrir el show fue Mario Girón, ganador de la última edición de La Academia. Carlos entrará próximamente al quirófano para tratar una lesión en las cuerdas vocales.