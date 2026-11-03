Exclusiva: hijo de Armando Manzanero sufre terrible accidente a causa de un coma diabético
Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, revela que casi pierde la vida tras sufrir un terrible accidente a causa de un coma diabético.
En exclusiva para Ventaneando, Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, nos cuenta que casi pierde la vida tras sufrir un terrible accidente automovilístico, a causa de un desmayo, derivado de un coma diabético: “Doy gracias a Dios que estoy vivo para contarlo”. Tras salir con bien, el cantante asegura que ahora ve la vida mucho más diferente. Juan Pablo está promocionando el tema “A Todo a Pulmón”.