Exclusiva: captamos a Belinda en el rodaje de su NUEVO proyecto

Las cámaras de Ventaneando captaron a Belinda durante el rodaje de su nuevo proyecto en pleno Día de Muertos. Al término de la grabación, la cantante dedicó unos minutos a nuestro lente y nos cuenta cómo recordó a sus seres queridos en este día tan especial, además de mostrarse contenta por el resultado del Beliween, para el que adquirió una nave especial.