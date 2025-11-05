inklusion logo Sitio accesible
¡Los discriminaron por su color de piel! ‘La Chupitos’ sufrió actos racistas en Estados Unidos

Liliana Arriaga, famosa por su personaje de ‘La Chupitos’, pasó un momento incómodo cuando amenazaron con deportarla juzgándola por su color de piel en Estados Unidos.

TV Azteca

Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ pasó un momento muy incómodo cuando amenazaron con deportarla, a ella y su familia, asegurando que estarían como ‘ilegales’ en Estados Unidos a partir de su color de piel. ¿Tomará acciones legales tras lo ocurrido en Corpus Christi, Texas? Esto respondió la actriz mexicana.

