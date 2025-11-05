¡Los discriminaron por su color de piel! ‘La Chupitos’ sufrió actos racistas en Estados Unidos
Liliana Arriaga, famosa por su personaje de ‘La Chupitos’, pasó un momento incómodo cuando amenazaron con deportarla juzgándola por su color de piel en Estados Unidos.
TV Azteca
Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ pasó un momento muy incómodo cuando amenazaron con deportarla, a ella y su familia, asegurando que estarían como ‘ilegales’ en Estados Unidos a partir de su color de piel. ¿Tomará acciones legales tras lo ocurrido en Corpus Christi, Texas? Esto respondió la actriz mexicana.
Galerías y Notas Azteca UNO