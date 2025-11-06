Quinceañera murió tras accidentarse en la moto que le regalaron sus papás; esta es la historia

La tragedia invadió a esta familia que hace poco celebraba la vida de su hija, quien días después falleció en un terrible accidente cuando estaba a bordo de su moto. Se reporta que en su fiesta de XV años sus papás precisamente fueron los que le regalaron dicha vehículo. Ante eso, la familia vive el momento de dolor aunque sin externar declaraciones a medios locales.

¿Cómo ocurrió el accidente de esta quinceañera a bordo de su moto?

Aunque las investigaciones se encuentran en marcha, se indica que la joven estaba en el Municipio de San Martín, mientras se trasladaba por la Ruta Nacional con dirección hacia Aguachica. Esto sucedió el sábado 1 de noviembre. Ante el siniestro, la adolescente fue reportada ante la policía y los cuerpos médicos que le llevaron a un nosocomio.

Su arribo se dio al Hospital Local Álvaro Ramírez González, sitio donde recibió la atención debida durante algunas horas. Lamentablemente la menor quedó muy malherida y se registró su muerte en la madrugada del domingo 2 de noviembre. Ante eso, la comunidad biker lamentó su fallecimiento, pues desde el incidente se dieron cita a las afueras del hospital.

La joven colombiana era reconocida entre los practicantes de las rodadas, que también vivieron la pérdida de otro muchacho de 22 años el pasado fin de semana. Por ello, se espera que las respectivas indagaciones confirmen si fue un accidente donde todo recae en ella o si hubo otro vehículo que provocó la caída y el impacto que terminó por quitarle la vida.

¿Por qué las redes sociales critican a sus padres por regalarle una moto?

Lejos de considerar que estas personas están viviendo una pena enorme, las redes sociales se han ido duro y contra la cabeza de los padres que son tratados como inconscientes. Al ser una menor de edad, la chica no debía estar conduciendo una moto. Y también la población colombiana realizó una denuncia para que las autoridades regulen el tránsito de las motocicletas, pues todo mundo las trae y maneja a su antojo.