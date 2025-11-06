Joven se quitó la vida mientras transmitía en vivo después de perder un embarazo; investigan a su pareja por manipulador

Este suicidio se está convirtiendo en una situación de escándalo. La madre y diferentes colectivos están acusando a las autoridades y al ex novio de Karla Robles de llevarla a atentar contra su vida. La joven de 26 años transmitió el momento de quitarse la vida en TikTok mientras cerca de 100 personas observaban. Esto es lo que se sabe del caso de esta joven.

¿Quién es Karla Robles, la joven que se quitó la vida en vivo?

Este caso se está volviendo tendencia a nivel latinoamericano, pues las denuncias en contra de Diego Zerda se están intensificando de manera directa. Según los reportes llegados desde Argentina, Karla vivió años de acoso por parte de su pareja. La familia de la fallecida indica que sufría maltrato, manipulación y que por culpa de golpes de su agresor, ella perdió un embarazo que buscaba concretar.

Según las historias periodísticas recopiladas, Karla acudió al menos en 6 ocasiones ante las instancias correspondientes y no hubo respuesta en Tucumán. Ante eso, ya había un antecedente de suicidio en el 2021, el cual fue impedido por el hermano de la víctima. Ahora logró su cometido para dejar de sufrir, según lo que explicaba ella en su video.

El hombre al que acusan se llama Diego Zerda, quien tras la muerte de su ex pareja fue detenido una semana después. La parte defensora de Karla indica que hay pruebas contundentes de maltrato físico, psicológico e incitación al suicido. Por ello, se argumenta que le podrían dar de 8 a 15 años de prisión en caso de encontrarlo culpable.

@gn_noticias 🔴 “Karla pidió ayuda seis veces. Nadie la escuchó.” 👉🏻La joven tucumana denunció reiteradas veces a su ex pareja por amenazas y violencia. Tras su muerte, la Justicia investiga a Diego Zerda por instigación al suicidio y violencia de género. 📌El abogado de la familia, Augusto Avellaneda, afirmó que existían pruebas y advertencias previas sobre el riesgo que corría la víctima. El caso vuelve a exponer las falencias en la respuesta judicial ante la violencia de género. ♬ sonido original - GNnoticias

¿Cómo fue el video de la muerte de esta joven argentina?

Según los reportes de quienes estaban en la transmisión, Karla dijo que hacía eso para evitarle problemas a su familia. Se indica que quien la encontró sin vida en su cuarto fue el hermano que la salvó hace unos años. Y es que la familia ha sido amenazada por el agresor, por lo que se habla de un caso total de negligencia de parte de las autoridades, pues uno de los que veían su video en vivo es el propio acusado de violento y manipulador.