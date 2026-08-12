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Ventaneando | Programa completo 12 de agosto de 2026

Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando. Mira el programa completo de hoy, miércoles 12 de agosto, y entérate de lo último de la farándula.

No te pierdas lo mejor del espectáculo y mira el programa completo de Ventaneando hoy, miércoles 12 de agosto. Tenemos exclusivas sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, así como la reciente cirugía de Julio Preciado y los problemas de Christian Nodal para registrar la marca “El Forajido”, notas del día y más. ¡Dale play!

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