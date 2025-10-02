¡Los Derbez presentan su casa productora en España! Aquí los detalles

Los Derbez viajaron a España para presentar su nueva casa productora y estudios ubicados en Madrid, “La familia Derbez”. El proyecto sería resultado del buen momento que atraviesa la familia y la excelente comunicación que existe entre ellos; así lo confirmó Aislinn Derbez durante la conferencia de prensa. Cabe mencionar que Alessandra Rosaldo recalcó que no ha sido sencillo llegar al gran momento en el que están, pues el apellido ‘jala mucho’. Avanzado el evento de la presentación, Eugenio Derbez explicó cómo funcionará el prometedor estudio.