“Iba a causar incomodidad... pero así es mi historia”, Lupillo Rivera defiende su libro y reacciona a los comentarios de Belinda
¿Es una ‘persona irrelevante’? Lupillo Rivera reacciona a las recientes declaraciones de Belinda y, de manera sarcástica, le da la razón a la cantante.
TV Azteca
¿Es una ‘persona irrelevante’? Lupillo Rivera reacciona a las recientes declaraciones de Belinda. De manera sarcástica, le da la razón a la cantante y también hizo referencia a su trayectoria; aseguró que su libro está en los primeros lugares de ventas.
Galerías y Notas Azteca UNO