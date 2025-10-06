inklusion logo Sitio accesible
“Iba a causar incomodidad... pero así es mi historia”, Lupillo Rivera defiende su libro y reacciona a los comentarios de Belinda

¿Es una ‘persona irrelevante’? Lupillo Rivera reacciona a las recientes declaraciones de Belinda y, de manera sarcástica, le da la razón a la cantante.

¿Es una ‘persona irrelevante’? Lupillo Rivera reacciona a las recientes declaraciones de Belinda. De manera sarcástica, le da la razón a la cantante y también hizo referencia a su trayectoria; aseguró que su libro está en los primeros lugares de ventas.

