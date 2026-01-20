Marianne Gonzaga: ¿Podría perder a su hija Emma? Esto es lo que dijo el abogado de su ex pareja a 11 meses de haber agredido a Valentina Gilabert

La polémica del caso de Marianne Gonzaga , creadora de contenido que atacó a Valentina Gilabert el pasado 5 de febrero de 2024, continúa y esta vez su hija Emma es el foco central de la situación ya que hay una disputa por su custodia, esto es todo lo que se sabe sobre la situación de la influencer y su hija.

Marianne Gonzaga: ¿Podría perder a su hija Emma?

La disputa de la custodia de Emma, hija de Marianne Gonzaga y José Said, sigue en pie y en saber quién de los padres la tendrá debido a que; de acuerdo con declaraciones del padre de la ex pareja de la influencer, quién también es abogado del caso, Juan Manuel Becerril, ha mencionado que Marianne no se encuentra en las facultades necesarias para cuidar a su hija.

Juan Manuel Becerril, en entrevista para Ventaneando dijo que la influencer no acudió a presentar a Emma a la audiencia establecida por lo que se aplicaron sanciones determinadas por el juez. Hasta el momento hay una búsqueda y entrega forzosa de la menor. Por otro lado, la alerta amber está presente. El abogado mencionó que Marianne ya tiene un problema de índole penal ya que Gonzaga tuvo que entregar a la menor el pasado 16 de enero de 2025 y eso no sucedió.

Amenaza de muerte a José Said y respuesta de Marianne Gonzaga en redes sociales

José Said en entrevista para Ventaneando dijo que la nueva pareja de Marianne Gonzaga lo amenazó de muerte por lo que él se encuentra preocupado ya que no sabe si el hombre pueda dañar a la bebé para que eso repercuta sobre José. Por otro lado, la creadora de contenido respondió sobre esta situación el pasado 19 de enero de 2026 a través de una historia en su cuenta de instagram donde compartió un video en donde muestra a su nueva pareja conviviendo con su hija Emma. En el clip que publicó se ve en repetidas ocasiones al hombre compartiendo “momentos agradables” con la pequeña: cuidándola, jugando con ella, paseandola en su carreola, dándole de comer entre otros momentos que exponen un papel de paternidad. El video estuvo acompañado de dos descripciones: “Mi pareja no ocupa un lugar que no le corresponde. Ocupa el lugar que se gana con hechos” y “La paternidad no se reclama, se demuestra”.

Hasta el momento la pequeña vive con su madre y la situación legal así como la custodia no se ha determinado por completo ya que el padre de la menor, José Said, continúa en lucha en un proceso legal en el que su abogado y también padre reitera que no buscan quitarle a Emma a su madre, solo que ella tenga las facultades necesarias para poder hacerse cargo de la pequeña y cuidarla de la mejor manera.