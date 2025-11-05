inklusion logo Sitio accesible
¿Intercederá? Maribel Guardia se pronuncia sobre el incendio de la casa de Julián Figueroa

Maribel Guardia confirma que entre los bienes de Julián Figueroa, figura la casa donde creció Salma Hayek en Veracruz, misma que está en abandono y recientemente sufrió un lamentable incendio; Maribel Guardia reveló si planea cuidar el inmueble.

