¿Por qué dejó Miss Universo? Martha Cristiana habla de su paso por la Organización y de la corona de Fátima Bosch

Martha Cristiana se guardó sus comentarios sobre el escándalo que envuelve al dueño de Miss Universo que estaría bajo investigación y se pronunció sobre el opacado triunfo de Fátima Bosch.

Martha Cristiana se guardó sus comentarios sobre el escándalo que envuelve a Raúl Rocha, el dueño de Miss Universo que estaría bajo investigación; y se pronunció sobre el opacado triunfo de Fátima Bosch en el certamen. Aquí los detalles.

