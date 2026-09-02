“Lo que pasó ese día quedó grabado”; Fátima Bosch rompe el silencio sobre la demanda que enfrenta en Tailandia
Fátima Bosch es captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde la cuestionamos sobre la demanda que enfrenta en Tailandia… ¡Y así respondió!
Las cámaras de Ventaneando captaron a Fátima Bosch en el aeropuerto de la Ciudad de México. Si bien la Reina de belleza intentó zafarse de los medios, al final nos compartió unas palabras y reveló que no ha sido notificada de la demanda interpuesta por el director de Miss Universo en Tailandia: “Lo que pasó ese día quedó grabado”; aseguró. La joven también se pronunció sobre el triunfo de la jalisciense María Vargas, su sucesora en Miss México: “Tiene un corazón muy bonito, está muy comprometida con muchas causas sociales”.