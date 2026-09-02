“Lo que pasó ese día quedó grabado”; Fátima Bosch rompe el silencio sobre la demanda que enfrenta en Tailandia

Las cámaras de Ventaneando captaron a Fátima Bosch en el aeropuerto de la Ciudad de México. Si bien la Reina de belleza intentó zafarse de los medios, al final nos compartió unas palabras y reveló que no ha sido notificada de la demanda interpuesta por el director de Miss Universo en Tailandia: “Lo que pasó ese día quedó grabado”; aseguró. La joven también se pronunció sobre el triunfo de la jalisciense María Vargas, su sucesora en Miss México: “Tiene un corazón muy bonito, está muy comprometida con muchas causas sociales”.