Michaela Bisogno podría bailar el próximo año bajo la Torre Eiffel en París

El recuerdo de Daniel Bisogno no se extingue dado que su hija sigue deleitando a todos sus familiares y amigos con su chispa totalmente inigualable. Desde hace unas semanas comenzaron los concursos de baile y poco a poco su talento artístico se construye de mejor manera. Ante eso, Michaela Bisogno ahora conquistará otros territorios.

Con la partida de su papá tan cercana, el primer baile que Ventaneando la acompañó, fue como un golpe al corazón de todos los que querían a Daniel. Sin embargo, con un poco más de tiempo transcurrido, este concurso se sintió distinto y fue todo un éxito para Michaela y sus compañeras de la compañía de baile.

¿Cómo le fue a Michaela Bisogno en este nuevo concurso?

Aunque ella misma dijo que estaba ansiosa por enfrentar el nuevo reto de este intercolegial de baile, se dijo aliviada y consciente de que lo importante es dar el máximo esfuerzo: “Sí me levanté un poco temprano. Primero… a la una de la mañana y le dije a mi mamá: ‘Ya se me hizo tarde’, pero ella me dijo que apenas era la una. Y luego me levanté, me cambié… eran como las 8 pero yo ya estaba lista.”

Referente también a su preparación para el concurso, la hija de Cristina Riva Palacio dijo: “A veces ensayábamos de 4 a 5 horas. Sí me cansaba pero dábamos todo. El chiste es divertirse, pase lo que pase ganaste por tu esfuerzo. Debes estar contenta de ti misma porque diste todo”.

¿Michaela Bisogno bailará en París el próximo año?

Llevándose cuatro premios en esta nueva competición de baile intercolegial, su maestra les recompensará todo su esfuerzo. Y es que confirmó ante las cámaras de Ventaneando que Michaela y sus compañeras irán a Francia el próximo año. Será en el mes de julio cuando competirán en un evento internacional. Todo esto, por esforzarse y dar el máximo, tal como lo comunicó Michaela en todo este proceso de intercolegiales.

