Abel no sólo le habría sido infiel a Frida, a Eli Varela de Survivor también: Aquí la historia

El fin de semana pasado, el fandom de Survivor se conmocionó al enterarse de la ruptura de Frida y Abel. De acuerdo con lo señalado en las declaraciones que se dieron a conocer en redes sociales, todo se trató de una infidelidad.

La participante dio a conocer en una transmisión en vivo, que su esposo se fue de vacaciones a Tailandia, donde estuvo conviviendo mucho tiempo con una joven, de quien encontró videos y fotografías, lo que desató su decisión de concluir con la relación.

Luego de este hecho, los fans recordaron el momento álgido en el que Eli y Frida se encontraron por primera vez en Survivor México Héroes y Villanos. ¿Por qué causó tantas impresiones entre los fans este encuentro?

Historia de amor de Abel y Eli Varela

Frida tuvo una relación amorosa con Abel Robles, con quien llegó al altar. Sin embargo, en el pasado amoroso del ex participante de Tentados por la Fortuna, se encuentra un tórrido romance con Eli Varela.

Todo comenzó en 2022. Eli Varela y Abel Robles se conocieron en un reality show que se transmitió por televisión de paga, y desde el primer momento se pudo apreciar una conexión inmediata.

Con el paso de los días, los jóvenes comenzaron a tener más cercanía entre fiestas y paseos por Puerto Vallarta, hasta que se convirtieron en novios oficialmente. Desde este programa de televisión, se pudo apreciar que la relación tenía altibajos.

Al concluir con este programa de televisión, los jóvenes decidieron continuar con el romance; sin embargo, este terminó luego de rumores de infidelidad, los cuales fueron corroborados más adelante por Eli Varela.

En entrevista con Gerardo Escareño para Acapulco Shock, Eli narró: “Me decía princesa, pero éramos todo el castillo de Disney, o sea, no fue nada más una, fueron varias, pero bueno, yo ya hablé con él en privado. Si él se quiere lavar bien sus manitas, quiere quedar bien, decir que no fue infiel, pues allá él”.

En la conversación, agregó: “Para mí, sí es infidelidad besar a otras mujeres, sí es infidelidad irse de viaje y contratar chicas de pago”.

Finalmente, Eli Varela sentenció: “Cada uno de nosotros tiene diferentes percepciones de fidelidad o de infidelidad, se la voy a dejar, está bien, yo, lo amo, lo adoro, lo sabe, pero más p3nd3j4 voy a quedar yo, estar diciendo esto y estando en contacto con él, pero bueno. Fue eso, soy tóxica, le revisé el celular y le encontré”.

De esta forma fue como Eli Varela terminó su relación con Abel Robles y aunque se siguieron frecuentando, esta comunicación se fracturó más, cuando Abel conoció a Frida.