Estos fueron los mensajes que compartió Alex Bisogno tras pleito con Cristina Riva Palacio

Casi dos meses han pasado desde la muerte de nuestro querido Daniel Bisogno ; sin embargo, su herencia ha desatado una serie de conflictos entre Alex Bisogno , su hermano, y su expareja Cristina Riva Palacio, quien es madre de Michaela.

¿Qué fue lo que desató el cinflicto? Como es bien sabido, Daniel Bisogno no dejó listo su testamento, esto ha desatado una disputa por los bienes del conductor de Ventaneando, quien partió de este mundo el pasado 20 de febrero de 2025.

Platicamos con Alex Bisogno sobre la salud de Daniel Bisogno [VIDEO] Platicamos con Alex Bisogno sobre la salud de Daniel Bisogno. Su hermano asegura que se encuentra estable, tuvo algunos síntomas leves por lo que acudió al médico.

A través de un comunicado, Alex Bisogno desmintió que existiera una disputa por la herencia de Daniel, asegurando que su hermano siempre antepuso el bienestar de su hija Michaela, y el de su familia, por lo que harían hasta lo imposible para cumplir su última voluntad.

Te puede interesar: Pati Chapoy revela el verdadero paradero de las cenizas de Daniel Bisogno

En otra parte de su comunicado, Alex Bisogno reveló que por ahora no tienen ningún tipo de comunicación con Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de la pequeña Michaela.

Sin embargo, llamó la atención cuando aseguró que Cristina “desapareció” las cenizas de Daniel y le cambió la cerradura a una de las propiedades del finado conductor, como era de esperarse esto generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Pati Chapoy le respondió a Alex Bisogno?

Por su parte, Pati Chapoy, mentora y amiga de Daniel Bisogno, no se guardó nada y le pidió a Alex que no metiera cizaña y dejara en paz a Cristina Riva Palacio y a Michaela Bisogno, asegurando que no existe ninguna disputa por la herencia de Daniel ya que todo quedará en manos de su hija.

Te puede interesar: Alex Bisogno relata que Daniel Bisogno tuvo una mejora en los últimos tres días, lo cual les daba esperanzas

En cuanto a las cenizas explicó que Alex Bisogno se las llevó a la casa de su padre, mientras que sobre la chapa explicó que fue cambiada pues se metieron a robar cosas de la casa de Daniel Bisogno.

¿Reapareció Alex Bisogno? Después de emitir su comunicado, Alex Bisogno reapareció en Instagram, donde compartió una serie de historias donde presumió la unión familiar de los Aguilar Bisogno.

En las imágenes aparece el finado Daniel Bisogno, junto a su hija, Michaela y Charly Moreno. También se observa a Ivette Bisogno, hermana de Daniel, y su papá. Posteriormente, subió una imagen junto a sus hermanos Daniel e Ivette, acompañados por sus sobrinos.