“No me importa": Esto opina Leticia Calderón sobre la ruptura de Juan Collado y Yadhira Carrillo

Leticia Calderón fue interceptada por las cámaras de Ventaneando luego de que comenzaran a surgir rumores sobre la ruptura de Juan Collado, su exesposo y padre de sus dos hijos, con la también actriz Yadhira Carrillo.

Y es que se sabe que la famosa villana de telenovelas mantiene una relación cordial con su expareja, por lo que algunos fans se han planteado la posibilidad de que la actriz y el abogado se den una segunda oportunidad en el amor.

Leticia Calderón asegura que no le importa la vida amorosa de Juan Collado

La famosa aseguró que sostiene una relación con su ex por el bienestar de sus hijos, aunque descartó la posibilidad de un “recalentado”, asegurando que ella se encuentra muy contenta con su vida actualmente y que le alegra que tanto Luciano como Carlo puedan convivir con su papá.

Y es que la semana pasada toda la familia de ‘Lety Calderón’ viajó a España, país en el que radica el abogado desde que recuperó su libertad, esto para celebrar el Día del Padre, cosa que fue aplaudida por la actriz.

“Nos llevamos muy bien... no toco ese tema con él, no me interesa, no me importa, ya tenemos nuestro plan de ir a España desde hace tiempo. No puedo opinar, haber andado con un abogado me enseñó que todo lo que diga puede ser usado en mi contra”, declaró la villana de melodramas.

Pese a que la famosa se negó a dar información acerca de la situación sentimental del padre de sus hijos, sí aclaró que no hay planes de retomar su ex relación, además de desearle lo mejor a “todo el mundo”.

Hermano de Juan Collado confirma ruptura con Yadhira Carrillo

Quien sí habló sobre la ruptura entre el abogado y Yadhira Carrillo fue Antonio Collado, hermano de Juan, quien reveló a ‘Despierta América’ que la separación entre ambos es real, aunque explicó que desea que los dos logren superar sus diferencias por el bien de la familia.