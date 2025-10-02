inklusion logo Sitio accesible
¿Michelle Renaud es ‘intermediaria’ entre Matías Novoa y María José Magán? Así contestó la actriz venezolana

María José Magán detalló cómo va el proceso legal por la manutención de su hijo y reaccionó ante los cuestionamientos del ‘papel de intermediaria’ que jugaría Michelle Renaud.

TV Azteca

María José Magán detalló cómo va el proceso legal con Matías Novoa por la manutención de su hijo y reaccionó ante los cuestionamientos del ‘papel de intermediaria’ que jugaría Michelle Renaud. ¿Impediría que su hijo Axel conviva con su papá? Esto contestó la actriz venezolana.

