Miguel Pizarro presenta “Lecciones de Otoño” en Ventaneando

Este jueves llega a cines de México la cinta “Lecciones de Otoño”, protagonizada por Miguel Pizarro. El actor se hace presente en nuestros foros para hablar al respecto de la película, la cual ofrece una profunda reflexión sobre la vejez. El artista aprovechó su visita para ofrecer algunos detalles sobre el documental de Verónica Castro, el cual constará de tres episodios. Aquí la entrevista completa.