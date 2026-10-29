José Emilio Fernández Levy se lanza contra Ana Bárbara y la acusa de frenar su carrera artística

José Emilio Fernández Levy no logra mantenerse alejado de la polémica. Ahora el actor se lanza contra Ana Bárbara y la acusa de haber frenado su carrera artística. “Ella ha metido la manita. Ha dicho que no me lo den. Sí me ha obstaculizado. Sus razones tendrá”; señaló. No obstante, el actor comparte que no tiene más que buenos deseos para la artista.