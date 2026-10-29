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José Emilio Fernández Levy se lanza contra Ana Bárbara y la acusa de frenar su carrera artística

José Emilio Fernández Levy se lanza contra Ana Bárbara. El actor la acusa de frenar su carrera artística. No obstante, él no tiene más que buenos deseos para la artista.

José Emilio Fernández Levy no logra mantenerse alejado de la polémica. Ahora el actor se lanza contra Ana Bárbara y la acusa de haber frenado su carrera artística. “Ella ha metido la manita. Ha dicho que no me lo den. Sí me ha obstaculizado. Sus razones tendrá”; señaló. No obstante, el actor comparte que no tiene más que buenos deseos para la artista.

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