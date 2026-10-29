Exclusiva: así se llevó a cabo la preparación del Beliween

Este miércoles, 28 de octubre, se celebró una edición más del tan esperado Beliween, la emblemática fiesta de Halloween organizada por Belinda. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en la organización del evento y aquí te compartimos imágenes en exclusiva de la fiesta, la cual se llevó a cabo en un codiciado club de la Ciudad de México. A la celebración acudieron celebridades como Lola Índigo, Regina Blandón, Ana de la Reguera, Carolina Miranda, Mía Rubín, Karla Díaz, Polo Morín, Lasso y hasta Victoria Justice. Mafe Walker, famosa por hablar alienígena, también acudió el evento.